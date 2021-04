Jorge ‘El Burro’ Van Rankin desmiente noticia en el programa Hoy

El conductor de televisión criticó a las revistas de espectáculo por las ‘fake news’…

El conductor de Hoy Jorge ‘El Burro’ Van Rankin aclaró noticia publicada por la revista TVnotas que afirmaba que él había sido despedido del programa matutino de Televisa.

La publicación señaló que la emisora le había retiado la exclusividad, sin embargo, Rankin desmintió.

Supuestamente el canal lo corrió después de su exigencia de que le doblaran el sueldo, algo que él lo negó durante su participación en su sección ‘Ponle la cola al Burro’.

El presentador dijo que se trataba de una ‘fake news’.

“Dicen que me corrieron, que me quitaron la exclusividad… la exclusividad se acabó en septiembre, no en abril (…) ya sabes cómo son las revistas”, señaló.