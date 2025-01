Jorge Flores explica por qué compartió los audios en los que la hija de Dulce la ofende

El amigo de Dulce habla de los polémicos audios y, además, comparte un poco de la vida amorosa de la cantante…

Jorge Flores, íntimo amigo de la fallecida cantante Dulce, ha roto el silencio y ha revelado detalles sobre la difusión de los audios donde Romina Mircoli, hija de Dulce, emite comentarios despectivos hacia su madre. En una entrevista exclusiva, Flores admitió haber sido quien divulgó las grabaciones, pero aclaró que la historia que Ofelia Cano compartió no es lo que realmente pasó.

El vidente de las estrellas narró cómo Cano le había mostrado los audios con anterioridad, pero él se había negado a escucharlos por respeto a Dulce. Sin embargo, tras la muerte de la cantante, la actriz volvió a hablar de dichos audios.

«Le dije: ‘¿por qué no los sacas?’. Le digo: ‘pues para qué si los tienes ahí, sácalos, mándaselos a alguien, algún amigo tuyo, periodista que tienes tantos. Y me dijo: ‘te los voy a mandar a ti para que los escuches'», recordó Flores.

«A mí nunca me dijo Ofelia, ‘ahí te los doy para que los guardes, resguárdalos’. Nada de eso es verdad» aclaró.

«Yo le dije: ‘quiero escucharlos’, pero [ella] nunca me dijo: ‘no los saques, no se los mandes a nadie’, jamás me dio esa indicación. […] Y pues yo lo que hice, se los mandé a varias personas para que lo escucharan, pero en ningún momento ella me dijo: ‘resguárdamelo'», continuó.

La relación de Dulce con Francisco Cantú

Además de abordar el tema de los audios, Jorge Flores también habló sobre la relación sentimental que existía entre Dulce y Francisco Cantú. El amigo de la cantante aseguró que ambos mantenían un noviazgo en secreto y que había sido testigo de su complicidad. «Ellos se quedaban juntos a la misma recámara. O sea, sí había una relación entre ellos, ellos sí eran novios», afirmó Flores.

El vidente describió a Francisco Cantú como un hombre respetuoso y exitoso económicamente, descartando cualquier posibilidad de que se hubiera aprovechado de la fama de Dulce. «Una persona que se ve luego, luego, que lo que menos le hace falta es dinero, ni mucho menos aprovecharse de la fama de alguien», expresó.

Flores concluyó al afirmar que tanto Dulce como Francisco Cantú deseaban mantener su relación en privado, especialmente para evitar que Romina se enterara.