Hija de Dulce es demandada: Maltrataba a su mamá

Estas graves acusaciones fueron hechas por Francisco Cantú, supuesta pareja de la fallecida cantante…

El fallecimiento de la cantante Dulce desató una controversia sobre su relación con su hija, Romina. Inicialmente, se especuló que Romina trataba mal a su madre, pues priorizaba su herencia. Aunque algunos cercanos a la familia negaron problemas, la situación escaló con las declaraciones de Francisco Cantú.

Cantú, quien afirma haber sido pareja de Dulce, reveló que la cantante sufrió maltrato físico por parte de Romina. De acuerdo con TVNotas, Cantú anunció acciones legales contra Romina por difamación. Según él, Dulce le pidió hacer públicas las pruebas de la tensa relación con su hija.

«Dulce me pidió desenmascarar a Romina, no es algo que inventé para entrar al medio, es algo real. […] El contenido es el sufrimiento de Dulce, de lo que pasaba con su hija, que la golpeaba y todo eso. Ya tengo audios en donde me está diciendo que Romina la intentó aventar de la escalera», reveló.

Cantú insiste en que su demanda no se centra en el presunto maltrato, sino en las acusaciones de Romina de que él contagió a Dulce de VIH. Esta acusación, según Cantú, fue difundida en audios filtrados a la prensa.

«No vamos a demandar a Romina por maltrato a su madre, sino por difamación de honor a mi persona. Por quererme acusar de algo que yo no hice», aseveró.