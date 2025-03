Gala Montes manda indirecta a Karime Pindter por el día de la mujer

La actriz critica la participación de su examiga en la marcha del 8 de marzo…

Gala Montes ha expresado públicamente su descontento hacia su examiga Karime Pindter, cuestionando su autenticidad al participar en la marcha del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. La controversia surge a raíz de la publicación de Karime en sus redes sociales, donde compartió su experiencia en la manifestación feminista.

«Perrísimas, les quiero contar que hoy fue mi primera marcha del Día de la Mujer. Jamás imaginé que se podría sentir tanto amor y energía en un día que para muchas es muy difícil. […] Juntas somos más fuertes», escribió.

Sin embargo, Gala Montes respondió a esta publicación con mensajes en su cuenta de X, donde insinuó que la presencia de Karime en la marcha no reflejaba un compromiso genuino con la causa de las mujeres. Gala recordó un episodio en La Casa de los Famosos México, donde vivió un episodio de agresión por Adrián Marcelo.

Montes acusó indirectamente a Pindter de ser una «queda bien» por asistir a la marcha, pero no haberla respaldado durante el conflicto con Adrián Marcelo.

«Y qué padre la gente que va a la marcha a ‘apoyar’ y a ponerse su blusa morada y su pañuelo, pero el chiste no es solo ir a sacarse la foto, porque el día que violentaron a una mujer en sus narices, no hicieron nada. (Pero ya saben que son queda bien y a mí me vale, yo no soy queda bien)», publicó.

Gala Montes acompañó sus publicaciones con imágenes del conflicto en el reality, resaltando su figura en rojo, lo que fue interpretado por los internautas como una clara indirecta hacia Karime Pindter.