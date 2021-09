José Alberto Castro revela que incluiría a su ex esposa en uno de sus proyectos

El director y Angélica Rivera se divorciaron en 2008…

José Alberto Castro podría integrar a una de sus producciones a su ex esposa Angélica Rivera, quien está abierta a regresar a las telenovelas.

El ‘Güero’ Castro reveló que sí le daría trabajo a Rivera en alguno de sus proyectos: “El hecho de que regrese es muy importante para ella y para su carrera. Yo creo que tiene que regresar con un buen proyecto, y si yo tengo la opurtunidad, estaría encantado de la vida de hacerlo”.

Sin embargo, por el momento no puede asegurar que ya se tenga amarrado a algún proyecto para incluir a quien fue su esposa y madre de sus tres hijas: “Ella es una gran actriz, una profesional, sería maravilloso. Hasta ahorita no he tenido la cercanía o el contacto para hacerlo, pero espero que más adelante ella lo decida”.