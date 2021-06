Joshua Bassett estaba ‘cerca de la muerte’ cuando se lanzó Driver’s License de Olivia Rodrigo

Aunque se ha rumorado que la canción fue dedicada al actor y cantante , éste luchava por sobrevivir de una severa septicemia.

Joshua Bassett, la estrella de The High School Musical, estaba a horas de la muerte a principios de este año cuando fue hospitalizado con shock séptico e insuficiencia cardíaca.

El actor de 20 años llegó a los titulares en enero cuando su coprotagonista de televisión Olivia Rodrigo lanzó su sencillo debut, Driver’s License, tema que Rodrigo habría compuesto tras su separación de Bassett, de quien se decía que se mudó para salir con su compañera cantante y actriz, Sabrina Carpenter.

Sin embargo, Basset compartió sus palabras sobre la situación, diciendo que no estaba prestando atención a los chismes y la controversia en ese momento, porque estaba atravesando una crisis de salud que terminó con su hospitalización.

La estrella compartió su terrible experiencia con la revista GQ: “Empecé a ponerme muy enfermo y seguía empeorando. Pensé que era como una intoxicación alimentaria o lo que sea. Empeoró, empeoró”.

Fue ingresado en un hospital con un “dolor inimaginable” el mismo día que lanzó su propia canción, Lie Lie Lie, que los fanáticos pensaron que era su respuesta a Driver’s License de Rodrigo.

Continuó: “Los médicos me dijeron que tenía un 30 por ciento de posibilidades de sobrevivir”, reveló Bassett. “Me dijeron que si no me hubiera registrado en el hospital en 12 horas, me habrían encontrado muerto en mi apartamento”.

Bassett, como resultado de su infierno de salud, evitó los chismes en línea sobre el triángulo amoroso en las redes sociales, diciendo: ‘No tenía ninguna energía para poder concentrarme en otra cosa que no fuera en luchar por vida’.