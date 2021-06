José Eduardo Derbez niega haberse robado celular

El actor dice no conocer a la persona que lo acusa y que supuestamente es el dueño del teléfono.

José Eduardo Derbez asegura que es falsa la acusación de que se robó un celular en una fiesta, y dice no conocer a la persona que lo acusa y que supuestamente es el dueño del teléfono.

“A esta persona no lo conozco, intenté buscarlo en redes sociales y ni siquiera lo encontré, creo que cerró sus redes sociales, no sé ni quién sea”, comentó el actor en entrevista con Javier Poza.

La persona que acusa a José Eduardo es alguien que se dice llamar Renato Francis, quien según dijo es representante de la banda CNCO, y el pasado 4 de junio en Twitter aseguró que el hijo de Eugenio Derbez le había robado su celular en una fiesta.

José Eduardo resta importancia a esta acusación: “No tengo nada qué hablar de ese tema. Se toma de quien viene y no me molestan este tipo de cosas, y se me resbala”, pero le molesta que los medios hagan eco de algo así: “lo que me puede llegar a molestar es que los medios lo suban sin saber nada”.