Tom Cruise se empeña en finalizar rodaje de Mission Imposible en tres semanas

El actor ya tiene otro proyecto en puerta, y ya ha demorado mucho tiempo las grabaciones de Mission Impossible 7.

Tom Cruise está empeñado en terminar el rodaje de ‘Mission: Impossible 7’ en solo tres semanas, pues ya tiene en puerta otro nuevo proyecto.

‘Mission: Impossible 7’ tuvo serios retrasos por brotes de coronavirus en miembros de la producción, y fuentes cercanas aseguran que Tom Cruise lleva un ritmo frenético, pues quiere concluir en el plazo fijado.

“Se sufrió un sinfín de retrasos, así que existe ahora una presión enorme para que todos acaben la película lo antes posible. Tom y su equipo se está jalando de los pelos, porque el objetivo no parece viable. Y es que parte del equipo técnico y de los constructores de sets ya tienen otros proyectos agendados que deben empezar pronto. Por si eso no fuera suficiente, él tiene sus propios conflictos de calendario debido a sus otros estrenos”, dijo la fuente al diario The Sun.

Tom Cruise comenzará en otoño la gira promocional de “Top Gun: Maverick”, otro de sus proyectos más mediáticos.