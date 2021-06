Kim Kardashian abatida por reprobar por segunda vez su examen de abogacía

Kim hizo este anuncio en el último capítulo del reality show de E! ‘Keepping Up With The Kardashians’.

Kim Kardashian revela que reprobó por segunda ocasión el examen de derecho, y se mostró abatida por no lograr su objetivo.

Kim hizo este anuncio en el último capítulo del reality ‘Keepping Up With The Kardashians”, en el que ella se encontraba en su habitación, con los abogados que la asesoraron, una sombra opacó su rostro y dijo: “Reprobé. Esto es realmente estresante”. Y mucho más porque le fue peor que en su primer intento, obteniendo una calificación menor esta vez.

En 2018 Kim comenzó a estudiar derecho, asesorada por los expertos Erin Haney y Jessica Jackson para poder convertirse en abogada, para lograr seguir los pasos de su padre, el famoso abogado Robert Kardashian.

En marzo Kim tuvo la primera oportunidad para hacer el examen, y obtuvo una calificación de 474 puntos, debiendo alcanzar 560 para obtener su título de abogada. En este segundo examen la empresario obtuvo 463 puntos.