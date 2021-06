Michael Douglas odió ser visto como el abuelo de su hija Carys

El actor fue confundido con el abuelo de Carys (18 años), quien se graduó recientemente del High School.

Michael Douglas confesó que no le agradó que en la graduación de su hija Carys, pensaran que en realidad él era su abuelo.

En el programa de Kelly Clarkson, el actor dijo que su hija Carys, de 18 años, se había graduado del bachillerato: “Nos la pasamos muy bien, estamos orgullosos de ella, pero he de decir que resulta un poco frustrante que los otros padres te digan: ‘Enhorabuena, debes estar muy orgulloso de tu nieta’, no me lo voy a tomar personal, solo estaban intentando ser amables”.

Michael Douglas es 20 años mayor que su esposa Catherine Z. Jones, y cuando Carys nació, él tenía casi 60 años, por lo que por edad sí pudiera ser su abuelo.

La pareja de actores ya se quedarán solos en casa, pues su hijo Dylan, de 20 años, también ya está en la universidad, y al respecto, Douglas dijo: “De pronto te miras y te dices mutuamente: ¿De qué vamos a hablar ahora?”.