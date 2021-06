José Eduardo Derbez prefiere que Victoria Ruffo y Eugenio Derbez no se hablen

El joven actor dice que para él “está bien. Por algo se les llama ex, porque ya no son”, señala.

José Eduardo Derbez dice estar de acuerdo con la decisión de sus padres Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, de no hablarse ni tener comunicación alguna entre ellos.

“Pues está bien, no tienen por qué hablarse, yo por mí mejor. Por eso se llama ex, porque ya no son. Cada quién su vida y sus parejas y su relación. Esto fue hace 30 años, entonces ya”, comentó el actor en entrevista para el programa ‘Hoy’.

La pregunta surgió por la escena del reality ‘De viaje con los Derbez 2’ en la que Eugenio le dice a su hijo que aunque él se muriera, no le hablaría a Victoria Ruffo.

La actriz recientemente al ser cuestionada sobre el tema, dijo que no hay motivo para que ellos tengan comunicación, celebra que su hijo conviva con su papá, que para ella eso es lo importante, porque entre ella y Eugenio no hay ya nada de qué hablar.