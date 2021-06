Itatí Cantoral admite haberle sido infiel a Eduardo Santamarina

La actriz confiesa que si se habla de infidelidades, ella pudo haber cometido primero esa acción, con Gabriel Porras.

Itatí Cantoral no culpa a Eduardo Santamarina por el fracaso de su matrimonio, y confiesa que si se habla de infidelidades, ella pudo haber cometido primero esa acción.

“No fue Susana González, fue hace tantos años, seguramente tuve muchos errores yo también, no sé si más míos o de él, yo creo que más míos…yo me le adelanté (a Santamarina) empecé a salir con otra persona que se llama Gabriel Porras, no estaba yo divorciada”, confesó Itatí en el programa de Jordi Rosado en YouTube.

Siempre se ha mencionado que Eduardo Santamarina le fue infiel a su esposa con Susana González, pero en esta conversación la actriz revela que su matrimonio ya estaba terminado: “yo me cambié de empresa, él seguía en Televisa, eso también nos separó, yo tenía una visión de mi carrera y él otra. Eso nos ayudó a romper la relación”.

Itatí también reveló que tuvo la oportunidad de hablar con Susana González, cuando ya había terminado con Eduardo Santamarina, conversación que le hizo ver que las cosas no eran como ella pensaba: “quiero decirte que yo no tengo ningún problema contigo”, le dijo a Susana, y agregó: “Le pedí disculpas porque pensé que ella era la mala del cuento y no lo fue, todos somos víctimas y villanos”.