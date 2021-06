Leticia Calderón trabaja para perder los muchos kilos de peso que gano en la pandemia

La actriz admite que ahora está concentrada en ponerse en forma, ya que tuvo un considerable aumento de peso.

Leticia Calderón no la ha pasado nada bien durante esta pandemia, su padre murió, ella también se contagió de Covid, y además ganó muchos kilos de peso.

“Fue un incio de año muy duro, a todos nos dio Covid. Desafortunadamente mi papá no la libró, fue un golpe muy, muy duro, sigue siéndolo, no nos acostumbramos a esto” dijo la actriz de 57 años, quien ahora está concentrada en ponerse en forma, ya que tuvo un considerable aumento de peso.

“Subí muchísimos kilos, muchísimos. Fue un año, primero encerrados, y a mí me gusta cocinar, me ponía a hacer galletas y pasteles… ahorita estoy tratando de bajar de peso, para mantener sobre todo la salud. Nunca me he obsesionado con el peso, no he basado mi carrera en mi figura, sé que es importante mantenernos y cuidarnos para nuestro público, pero no he sido obsesiva”, dijo en entrevista para ‘Hoy’.

Lety Calderón no tiene entre sus prioridades someterse a una cirugía estética: “Tengo celulitis, tengo lonja, tengo arrugas, y si me voy a operar el día de mañana, no lo sé”, y asegura que su interés mayor en la vida es cuidar de sus hijos Luciano y Carlo.