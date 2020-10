José Eduardo Derbez “se angustió” cuando dio positivo al Covid-19

El actor e influencer cree que se contagió durante un viaje que hizo fuera de México por razones de trabajo.

José Eduardo Derbez sorprendió a sus seguidores con un video en el que revela que había estado alejado de las redes sociales debido a que contrajo covid-19 y no quería tener contacto con nadie.

El hijo de Vicoria Ruffo y Eugenio Derbez, además relató cómo fue que se contagió y cuáles fueron los síntomas que tuvo.

“Estuve encerrado en mi casa 24/7, sin salir a ningún lado, sin ver a nadie, sin tener contacto y literal encerrado”, dijo.

José Eduardo explicó que permaneció varios meses en su casa, pero salió debido a un llamado para las grabaciones de Renta Congelada en Televisa. Se sometió a varias pruebas y todas dieron negativo, pero el problema ocurrió cuando tuvo que salir al extranjero.

“Me sale trabajo fuera de México, a donde yo voy me tienen en cuarentena, en una casa, me hacen la prueba, salió negativa, después de 4 días me hacen otra prueba estando encerrado en esta casa y regreso a la Ciudad de México, un jueves. El domingo en la noche, me comienzo a sentir mal”.

“Empecé con dolor de cabeza fuerte, no le hice caso, pero el lunes amanecí con temperatura muy alta”, explicó.

Relató que tuvo fiebre muy alta, mareo, dolor de cuerpo y articulaciones, dolor de garganta, de cabeza y malestar general, por lo que llamó a un laboratorio para que le hicieran la prueba y tras saber su diagnóstico le habló a su familia para informarles.

“Me puse muy mal, lloré bastante. No sabía cómo contarles y me puse muy mal. Primero respiré, me calmé y le avisé a mi mamá, mi padrastro, mi papá, a mis hermanos, a mis tías, a toda mi familia les fui diciendo poco a poco”.

El influencer aconsejó a sus seguidores que se cuiden y tomen medidas de seguridad como el uso de cubrebocas.