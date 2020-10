Kourtney Kardashian no está embarazada de un cuarto hijo con Scott Disick

Los rumores desatados de que Kourtney y Scott serán padres nuevamente, es solo un truco publicitario de KUWTK.

Kourtney Kardashian NO está embarazada de su cuarto hijo con Scott Disick, a pesar de algunas fuertes especulaciones de que está embarazada.

El tráiler de la temporada 19 de “Keeping Up With the Kardashians” se lanzó el mes pasado, insinuando que Kourtney y Scott están juntos de nuevo y ella va a tener su bebé.

La reciente publicación de Kourtney en Instagram, con una sombra que algunos fanáticos pensaban que parecía un bulto de bebé, mantuvo la rumorología, pero según reporta TMZ, esto simplemente no e el caso.

Fuentes cercanas a Kourtney le dicen al medio que ella no está embarazada de nuevo, y que está feliz de ser madre de 3.

En cuanto a la escena de ‘KUWTK’, se informa que fue sacada de contexto como un adelanto.

En pocas palabras Kourtney y Scott no están juntos como pareja, solo son muy buenos amigos y padres de tres hijos.