Juan José “Pepillo” Origel anuncia su retiro de los espectáculos

El conductor de televisión dice que quiere “irse a otro lado y cambiar de vida”.

El conductor de televisión Juan José “Pepillo” Origel, conocido por estar al frente de los programas de la farándula mexicana, ha anunciado que se retira de la pantalla chica luego de 24 años de carrera.

“Me retiro de los espectáculos, ya, yo creo que ya, ya di lo que tenía que dar, ya me voy, ya hice, ya trabajé, me quiero ir a vivir a otro lado, a ver qué me va a cambiar la vida “, dijo Origel en entrevista con el programa “Hoy”.

Origel deseó suerte a sus compañeros del medio, pero aseguró que nadie puede ocupar su lugar.

“Pepillo” Origel inició su carrera en el medio en el programa Ventaneando, al lado de Pati Chapoy. Después, ya en Televisa, fue titular de los programas ‘La Botana’ y ‘La Oreja’. Sus últimos trabajos fueron en Intrusos y Con Permiso.

En la actuación, participó en las telenovelas “Vivo por Elena”, “Clase 406”, “Rebelde”, “La Fea Más Bella” y “Sueño de Amor”.