Julez, sobrino de Beyoncé sale con mujer mayor

El joven está saliendo con una modelo de Instagram de 25 años…

El año pasado Julez J. Smith Jr., sobrino de Beyoncé, hijo de su hermana Solange Knowles, fue noticia cuando la prensa aseguró que había dejado embarazada a su novia, a los 17 años. La noticia nunca fue confirmada, y posteriormente el adolescente desmintió la información, diciendo que se trataba de ‘fake news’, pero no dio mayores detalles sobre el tema.

Ahora vuelve a ser noticia porque según el sitio web «Media Take Out», Julez, que cumplió 18 años, está saliendo con una modelo de 25 años llamada Arabian McWilson, a quien se le ha relacionado con varios raperos, entre ellos Gunna y YoungBoy Never Broke Again [también conocido como NBA YoungBoy].

Julez fue visto en una cita con Arabian el martes 5 de septiembre, e una foto en blanco y negro de los dos sentados uno al lado del otro durante lo que parecía ser una cita nocturna en un popular restaurante de Los Ángeles se volvió viral.

Arabian McWilson tiene mala reputación, según fuentes. Ya ha sido denunciada por vivir en un departamento sucio. Sus ex amigas también acusaron a la chica de robarles ropas y bolsos de diseñador, e incluso revelaron los problemas de salud que tiene, con el uso continuo de medicamentos para tratar infecciones del trato urinario.