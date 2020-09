Julio Iglesias aclara su situación de salud

El cantante reveló el accidente que sufrió en su casa, y que le provocó una fuerte lesión en su pierna derecha.

Julio Iglesias se sinceró con sus seguidores, y les reveló el accidente que sufrió en su casa, y que por poco se fractura la pierna derecha.

Hace unas semanas medios españoles mostraron al cantante casi sin poder caminar, siendo ayudado por dos personas para poder dar paso. Muchos rumores surgieron alrededor de esto, pero por fin Julio reveló lo sucedido a través de sus redes sociales.

“Hace dos meses y medio casi me rompo el tobillo y la pierna derecha en una caída tonta desde un pequeño puente en mi casa. He estado casi sin poder andar y haciendo mis ejercicios de recuperación”, expresó el intérprete español a varios medios de su país.

Iglesias también dijo lo que ha hecho durante este tiempo en el que ha estado en reposo: “En este tiempo que he estado en reposo y haciendo mis ejercicios de recuperación, me he entretenido dando una vuelta por mi pasado, he visto conciertos con pequeñas historias muy simpáticas que quiero compartir con todas mis gentes. Esta pequeña ‘grande’ historia es una prueba de ese legando increíble que me han dado tantas y tantas gentes con tanto cariño. ¡Gracias, gracias, gracias!”, concluyó el artista.