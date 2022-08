Julio Iglesias desmiente que está mal de salud: ‘vivo y coleando’, afirma

El cantante se enfureció con los chismes sobre su estado de salud…

Julio Iglesias no suele utilizar las redes sociales, pero de vez en cuando su equipo comparte alguna foto o vídeo antiguo de sus presentaciones en Instagram. Sin embargo esta semana el cantante español de 78 años se vio obligado a aclarar a sus fans que se encuentra bien, luego de que un presentador argentino asegurara lo contrario.

En un reciente programa de televisión llamado “Argenzuela”, el periodista Jorge Rial reveló que un conocido cantante amigo suyo [quizá El Puma] había invitado a Julio Iglesias a una colaboración musical, pero lo encontró mal de salud y en silla de ruedas.

En el momento de los comentarios de Rial, ningún representante de Iglesias salió a negar las acusaciones. Ahora, cuando el tema volvió a ser discutido en televisión, Julio Iglesias recurrió a Instagram para desmentir estas versiones que lo enfurecieron.

Al publicar una foto antigua, con su bolero “Te Invito” sonando de fondo, el cantante escribió:

“No suelo responder a esas informaciones “MALIGNAS e INCIERTAS” que confunden a tantas y tantas gentes. Han dicho que estoy muerto, han dicho que estoy en una silla de ruedas, han dicho que tengo alzheimer, con todo el respeto que tengo a las gentes que sufren con esos problemas, la vida me sigue llenando de privilegios, estoy perfectamente bien, con ganas de volver a entrar al estudio y seguir haciendo caminos para cantar con las mismas ganas de siempre.

Estaba escuchando esta canción y vi una foto simpática que se parece mucho a la que ha dado la vuelta al mundo “Y tu lo sabes” y se me ha ocurrido decirles una vez más que no tengo ningún problema y estoy vivo y coleando jajajajajajaja

Y USTEDES LO SABEN. Mientras tanto LES INVITO A BAILAR UN BOLERO.

Producción de Rudy Pérez”.