Justin Bieber lanza concierto ‘Live from Paris’ en medio del éxito de ‘Justice’

Justin Bieber invitó a sus fanáticos a un concierto de 15 minutos transmitido en vivo desde París.

Justin Bieber invitó a sus fanáticos a un concierto de 15 minutos transmitido en vivo directamente desde su hotel en la azotea de París en celebración por su éxito con el álbum Justice.

Poco después de que terminó la actuación, el cantante reveló versiones oficiales de cada canción en su canal de YouTube.

La lista de canciones de sus actuaciones incluía canciones como Unstable, Hold On, Off My Face, Somebody y 2 Much y tenían fans al borde de sus asientos.

Para aquellos que no conocen el éxito de Justice, el álbum ha encabezado la lista de los 100 mejores álbumes de Rolling Stone, superando a Demi Lovato en el puesto número uno.