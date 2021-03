Justin Bieber ya no tiene un teléfono móvil

El cantante, de 27 años, se comunica a través de un iPad, y “no le debe a nadie” su decisión.

Justin Bieber ha revelado que ya no tiene un teléfono móvil y eso le ha ayudado a crear ‘límites’ en su vida.

El cantante, de 27 años, se comunica a través de un iPad e insistió en que ‘no le debe a nadie nada’ sobre la decisión.

Justin dijo que su falta de teléfono móvil le ha ayudado a crear “límites” y “ser firme” en cuanto a con quién se mantiene en contacto.

Él reveló: “Definitivamente aprendí a tener límites, y simplemente no siento que le deba nada a nadie. Eso me ha ayudado a poder simplemente decir que no y ser firme y saber que mi corazón quiere ayudar a la gente, pero no puedo hacer todo. A veces quiero hacerlo, pero simplemente no es sostenible ”.

A Justin se le ha fotografiado regularmente llevando su iPad en público a lo largo de los años, mientras que el cantante también ha sido visto usando un teléfono móvil en el pasado, aunque hoy en día es probable que pertenezca a su manager o esposa Hailey después de su revelación.

En otra parte de la entrevista, Justin habló con dulzura sobre su esposa Hailey, de 24 años, después de que se casaron en 2018, seguida de una segunda boda lujosa en 2019. El cantante reveló que se despierta a las 8 a.m. y se asegura de que deja de trabajar a las 6 p.m., y puede pasar tiempo con su cónyuge modelo.