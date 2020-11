Justin Haily Bieber usaron la cuarentena para “trabajar en su matrimonio”

Durante el encierro, el cantante pudo recuperar una sensación de control a través de su nueva fe cristiana.

Covid-19 ha sido duro con la población en general por varias razones, pero parece que Justin Bieber y Hailey Baldwin han estado haciendo lo mejor e incluso han modificado todo el proceso de cuarentena para “trabajar en su matrimonio”.

Con este rayo de luz a su favor, la pareja pudo “disfrutar” de su tiempo en casa e incluso pudo fortalecer su vínculo de una manera mucho más profunda.

A pesar del impacto inicial de Covid-19 en los planes de gira de Justin, el cantante pudo recuperar una sensación de control a través de su nueva fe cristiana.

Incluso habló de este cambio de perspectiva durante su documental de 30 minutos titulado, Justin Bieber: Next Chapter y fue citado diciendo: “Sabes, o me iba a sentar y deprimirme, o usaría ese tiempo para decir , ‘¿Sabes que? Este no es el plan, pero puedo trabajar en esto en mi vida. Déjame trabajar en mi relación con mi esposa “.

“Sabes, ella y yo tenemos vidas realmente grandes. Y Hailey es una persona tan motivada. Soy una persona tan motivada. Así que nos permitió dar un paso atrás y concentrarnos el uno en el otro. Eso fue realmente algo hermoso. … Hailey realmente me empodera y me permite sentir. Como, “Justin, te amo por ti”.

“Tú eres suficiente. Y eso me permite entrar en mi espacio de trabajo y tener confianza y sentir que soy suficiente. Y creo que recién estamos aprendiendo a navegar por la relación. Quiero decir, ya llevamos dos años “.

Bieber concluyó diciendo: “La cuarentena nos obligó a ti ya mí a abordar algunas cosas de frente. Cuanto más tiempo pases con alguien, más aprenderán el uno del otro. Y en cuarentena especialmente, todo lo que tienes es tiempo juntos. Es muy difícil mostrar tu debilidad, pero reconocer tu debilidad te permite crecer “.