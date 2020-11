Se burlan de Kim Kardashian por fotografia con “el presidente” Kanye West

Los seguidores de las redes sociales comenzaron a trollear a Kim Kardashian por su fotografía con West, a días de las elecciones presidenciales.

Kim Kardashian y Kanye West se convirtieron en objeto de burla después de que la estrella de reality show compartiera una foto con su esposo, quien recientemente participó en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Los seguidores de las redes sociales comenzaron a trollear a Kim Kardashian después de que publicara una foto con Kanye, un día después de que Joe Biden saliera supuestamente victorioso en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Aunque la famosa esposa de West no parecía apoyar su candidatura presidencial, los seguidores de Instagram de la estrella de “Keeping Up With the Kardashians” tropezaron indiscriminadamente a la pareja en la sección de comentarios.

Kim no había respaldado públicamente a su esposo, y el martes retuiteó un mensaje sobre las líneas telefónicas directas para votantes de la candidata demócrata a la vicepresidencia Kamala Harris.

Kanye West, una vez uno de los más famosos partidarios de Trump, lanzó su campaña para la Casa Blanca en julio con declaraciones erráticas que suscitaron preocupación por su salud mental. El ganador de 21 premios Grammy dijo en 2018 que sufre de trastorno bipolar.

“Con mi presidente”, escribió un seguidor mientras sugería una leyenda para la foto de la pareja.

“¿Presidente Kanye?”, Dijo otro.

Kim Kardashian, sin embargo, no respondió a sus trolls.