Khloe Kardashian es criticada por llorar ‘lágrimas de alegría’

Tras expresar su alegría por la presunta victoria de Joe Biden en las elecciones, la socialité fue criticada por trolls.

Khloe Kardashian fue criticada por llorar ‘lágrimas de alegría’ por el resultado de las elecciones

Khloe Kardashian estuvo entre las celebridades que recurrieron a las redes sociales para expresar sus sentimientos cuando las redes estadounidenses dieron la noticia de que el candidato demócrata Joe Biden es el presunto las elecciones presidenciales.

“Dios mío, quiero llorar lágrimas de alegría !!! Bravo !!!”, tuiteó.

Algunos seguidores de la estrella de reality shows se sorprendieron al ver su emoción porque pensaron que debió haber votado a favor de Kanye West, el esposo de su hermana Kim Kardashian.

OMG I want to cry tears of joy!!!! Bravo!!! — Khloé (@khloekardashian) November 7, 2020

Varios otros seguidores siguieron a la estrella de “Keeping Up With The Karadshians” por su tweet. Ella, sin embargo, decidió no responder a sus trolls.