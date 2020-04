Justin Timberlake rinde homenaje a Bill Withers

Withers falleció el lunes a los 81 años víctima de complicaciones cardíacas.

Justin Timberlake rindió homenaje a “uno de mis más grandes ídolos”, el fallecido Bill Withers, en una sincera publicación de Instagram.

La estrella de Lean On Me falleció el lunes, a los 81 años, pero la noticia de su muerte no llegó a sus fanáticos hasta el viernes, cuando una declaración familiar confirmó que había muerto por complicaciones cardíacas.

Al escuchar la triste noticia, Justin escribió junto a una galería de fotos de la estrella: “Siempre serás uno de mis más grandes ídolos. Me enseñaste mucho sobre cómo mantenerlo simple y real. Sentí un parentesco contigo incluso antes de conocernos. Tus palabras y melodías … los acordes que los acompañaron … alcanzaron mi alma y me hablaron tan profundamente. Eso es lo que hizo tu música “.

“Te admire de la misma manera que admire a mi papá … y él era mi humano favorito en el mundo. Siempre has sido uno de los más grandes y siempre lo serás .Extrañaré tus bromas y nunca olvidaré tus consejos sobre música…”.

“Rip Mr. Withers. Único en su clase.”

Brian Wilson, Lenny Kravitz, John Legend, Kid Rock y Diane Warren estuvieron entre las estrellas que escribieron tributos a Withers.