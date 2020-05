Kalimba es criticado por pretender comprar un perro

El cantante “mandó callarse” a los seguidores que lo instaban a adoptar mejor a un perro abandonado de algún albergue.

Kalimba explotó ante las críticas que recibió después de pedir informes de un criadero de perros, pues ha decidido comprar una mascota.

El artista no aguantó la serie de críticas que recibió, y los comentarios giraron en torno a que es mejor adoptar un perro en un refugio, y así evitar la indiscriminada explotación que algunas personas realizan sin importarles el sufrimiento de los animales.

Kalimba acalló así todas esas críticas: “Perdónenme y no, porque no es una disculpa honesta por lo que puse en mi historia anterior, lo cual no voy a borrar, pero es que a veces es muy cansado vivir bajo la crítica constante, yo sólo pregunté si conocían algún criadero de schnauzers”, y explicó que los dos últimos perros que tuvo eran adoptados, y que le causaron problemas en pulmones y garganta.

Kalimba terminó así la controversia: “Yo no pregunté si ustedes opinaban que debía comprar o adoptar un perro, ya cállense de verdad, ya cállense, no estoy pidiendo su opinion, les estoy preguntando si conocen algún criadero de schnauzers y punto”.