Marjorie de Sousa aprovecha cuarentena para planear su regreso a la música

La actriz quiere alejarse algún tiempo de la actuación, ya que eso le consume demasiado tiempo.

Marjorie de Sousa ha estado disfrutando mucho este tiempo de confinamiento para estar con su hijo Matías, pero a la vez ha tenido oportunidad de planear su regreso a su faceta musical.

La venezolana comentó que por el momento no piensa en hacer telenovelas: “Trato de no meterme tan rápido en proyectos de telenovelas, pues es lo que más tiempo me quita. Cuando eres mamá tus prioridades cambian por completo, y la música me permite organizar mis horarios de una forma más fácil para estar con Matías. Cuando te encierras en un foro, puedes estar ahí 20 horas trabajando, y ese tiempo quiero aprovecharlo para él porque crece rapidísimo”.

Marjorie tenía previsto lanzar el tema ‘Morenito de mi vida’ el pasado 24 de abril, pero se tuvo que posponer por la emergencia sanitaria. También reveló que ya tenía fechas para presentar su show musical en Estados Unidos, pero por la misma razón todo se canceló, pero ha aprovechado para afinar detalles y ofrecer un espectáculo de calidad.