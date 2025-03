Kanye West lanza canción con su hija y Diddy: Desata conflicto con Kim Kardashian

La empresaria habría intentado impedir el lanzamiento del tema…

Kanye West ha causado una nueva controversia y una disputa con su exesposa Kim Kardashian.

El 15 de marzo el rapero lanzó la canción «Lonely Roads Still Go to Sunshine», que cuenta con las voces de Sean ‘Diddy’ Combs, su hijo Christian Combs y North West, hija de 11 años de West y Kardashian.

Kim habría intentado impedir la publicación del tema por su conexión con Diddy, quien enfrenta acusaciones de tráfico sexual y agresión sexual. Sin embargo, Kanye se habría negado a acceder a la petición, lo que desencadenó una fuerte discusión entre la expareja.

Fuentes cercanas informan que Kardashian envió cartas de cese y desista e incluso convocó a una audiencia de emergencia, a la cual el rapero no se presentó.

West compartió una captura de pantalla de un intercambio de mensajes con la empresaria, quien manifestó su desaprobación por la participación de North en la canción:

«Envié la documentación para que no apareciera en la canción de Diddy. Para protegerla».

La Kardashian también le recordó a su exesposo que él había accedido a que ella registrara como marca los nombres de todos sus hijos para evitar que terceros, incluido él, «los tomara». La respuesta de Kanye fue tajante: «Altéralo o voy a la guerra. Y ninguno de los dos se recuperará de las consecuencias públicas». Añadió: «Vas a tener que matarme».

Kanye West vía X (Ex Twitter)

Kanye: Nunca más voy a hablar contigo Kim: Te pregunté en aquel entonces si podía registrar [como marca] su [North West] nombre Dijiste que sí Cuando cumpla 18 se vuelve suyo Entonces detente Envié la documentación para que [ella] no apareciera en la canción de Diddy Para protegerla ¡Una persona tiene registrar [los nombres]! Llegamos a un acuerdo cuando ellos nacieron que yo sería quien recibiría sus nombres y marcas Para que nadie más los tomara Kanye: Altéralo o voy a la guerra Y ninguno de los dos se recuperará de las consecuencias públicas Vas a tener que matarme