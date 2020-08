Kanye West quiere crear el TikTok cristiano

El rapero quiere crear su propia aplicación en versión evangélica: Jesus Tok, inspirado en la aplicación china.

La religión tiene una parte importante en la actual vida de Kanye West, y por eso el rapper, marido de Kim Kardashian, quiere crear su propio Tik Tok, solo que en la versión evangélica: Jesus Tok.

El cantante, que está concurriendo la presidencia de los Estados Unidos las próximas elecciones, confesa que quiere trabajar junto con la plataforma de midia social en una versión especial ‘monitorada por evangélicos’ del aplicativo, que sería ‘segura para niños peueños y para el mundo’, explica.

Kanye escribió una serie de tweets sobre el tema:

“UNA VISIÓN ME ACABÓ DE LLEGAR … JESUS TOK … ESTABA MIRANDO TIKTOK CON MI HIJA Y COMO PADRE CRISTIANO ME MOLESTÓ MUCHO ALGUNOS CONTENIDOS, PERO ME ENCANTÓ POR COMPLETO LA TECNOLOGÍA … OREMOS PARA PODER COLABORAR CON TIKTOK PARA HACER UNA VERSIÓN CRISTIANA QUE SEA SEGURA PARA LOS NIÑOS Y EL MUNDO … EN EL NOMBRE DE JESÚS … AMÉN”, escribió el padre de North, Saint, Chicago y Psalm.