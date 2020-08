Jennifer Aniston y Brad Pitt se reunirán en pantalla después de 19 años

La reunión de Pitt con su ex esposa sería la primera, después de que Pitt apareciera con Jen en un episodio de Friends, en 2001.

La reunión de Brad Pitt y Jennifer Aniston que los fanáticos estaban esperando, puede que finalmente estén en proceso.

Según los informes de los portales de entretenimiento internacionales, la ex poderosa pareja de Hollywood se reunirá en una lectura de mesa del clásico “Fast Times at Ridgemont High”. Los roles que los dos interpretarán en el evento en vivo, aún están en secreto y aún no se ha revelado si compartirán escena juntos.

Además de los dos, el evento virtual también contará con Morgan Freeman, Shia LaBeouf, Matthew McConaughey y Julia Roberts.

La gran reunión de Brad y Jennifer sería la primera después de su muy publicitado encuentro entre bastidores en los premios SAG a principios de este año, que provocó un colapso en las redes sociales.

En el ámbito laboral, marcará su reencuentro después de 19 años, cuando Pitt apareció en un episodio de “Friends” en 2001.

Jennifer y Brad se casaron en julio de 2000 y anunciaron su separación en 2005. A pesar de las circunstancias, los dos han sido cordiales el uno con el otro y su amistad parece haberse fortalecido recientemente.

Según los informes, la lectura se transmitirá en vivo en Facebook y las ganancias del evento beneficiarán los esfuerzos de alivio del coronavirus y el trabajo de justicia penal.