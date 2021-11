Kanye West se puso emotivo durante discurso de Acción de Gracias

El cantante volvió a afirmar que quiere recuperar su familia…

Kanye West se puso emotivo al hablar de su familia encabezada por Kim Kardashian, la madre de sus cuatro hijos. Durante su discurso en un evento anual de Acción de Gracias de Los Angeles Mission, donde hizo una donación de comida a las personas sin hogar, él admitió que ‘cometió errores’ en su matrimonio y declaró que ‘necesita volver a casa’.

“La narrativa que Dios quiere es ver que podemos ser redimidos en todas estas relaciones. Hemos cometido errores. Cometí errores. He hecho públicamente cosas que no eran aceptables como esposo, pero ahora mismo, por la razón que sea, no sabía que iba a estar frente a este micrófono, pero estoy aquí para cambiar la narrativa”, dijo.

Kanye luego suplicó: “Tengo que estar junto a mis hijos tanto como sea posible. Entonces, cuando salgo de la casa, tengo una casa justo al lado de la casa. Estoy haciendo todo lo posible para estar al lado… Estoy tratando de expresar esto de la manera más cuerda, la manera más tranquila posible, pero necesito estar de vuelta en casa”, comentó, asegurando que ‘está tratando de mantener a su familia unida’.

Kanye West reveló recientemente que ellos no han firmado el divorcio y no ha recibido ‘ningún papeleo’ aún.