Pablo Montero se defiende por haber cantado en el cumpleaños de Nicolás Maduro

El cantante mexicano fue blanco de críticas por haber llevado serenata al mandatario venezolano…

Fue a través de una historia en su perfil de Instagram, que Pablo Montero se defendió por haber cantado en el cumpleaños 59 del mandatario venezolano Nicolás Maduro, tras recibir muchas críticas de venezolanos residentes en Estados Unidos.

El cantante mexicano aseguró que como artista no levanta ninguna bandera y que su único propósito es la música.

“Con respecto a mi participación en el Palacio de Miraflores en Venezuela, donde también estuvieron otros cantantes durante un evento del presidente Nicolás Maduro, les manifiesto que como artista no tengo partido ni bandera más que de la música mexicana que es universal, además de que el mariachi de México es patrimonio cultural de la humanidad.

No me entrometo en conflictos que en este caso puedan existir en aquel país hermano, solo deseo que pronto los puedan resolver en paz, por el amor que le tengo a Venezuela. Agradezco su interés en el asunto y seguiremos trabajando, luego de tiempos muy difíciles para todo el mundo”, finalizó.