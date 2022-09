Kanye West vuelve a las redes sociales para exponer a la familia Kardashian

El rapero reveló que es adicto a la p0rn0gr@fia y que eso destruyó a su familia…

En un post ya eliminado de Instagram Stories, Kanye West volvió a hacer de las suyas. Siempre que algo pasa entre él y Kim Kardashian, el rapero se vuelve furioso y lleva sus problemas a las redes sociales.

Tal es el caso de ahora, cuando supuestamente se enojó con su exesposa por poner a sus hijos en una escuela que no le agrada (Sierra Canyon).

En su nuevo desahogo en Internet, el cantante admitió tener una adicción a la p0rn*grafía y dijo que eso “destruyó” a su familia.

Además envió un mensaje a Victoria Villarroel, la ex asistente de Kylie Jenner, quien tiene una cuenta en OnlyFans:

“No dejes que Kris [Jenner] te obligue a hacer de playboy como lo hizo [Kylie] y Kim. Hollywood es un burdel gigante. La p0rn0grafía destruyó a mi familia. Lidio con la adicción que Instagram promueve. No dejaré que le pase a Northy y a Chicago”, señaló.

Esta fue una de las muchas publicaciones que el rapero compartió en Instagram, donde mencionó a su ex suegra, así como a Hillary Clinton, Mark Zuckerberg y Charlamagne tha God, con quien se peleó en el pasado.

En su primera publicación, West saludó a “Hilary” y “Mark” diciéndoles que “me sacarían de Instagram”.

También declaró: “Mis hijos van a Donda / No van a [Sierra Canyon] / Charlemagne the God [sic] y Kris / consigan sus malditas palomitas de maíz”.

En una segunda publicación, Kanye compartió una captura de pantalla de sus mensajes de texto donde una persona no identificada (presuntamente Kim) le pidió que “parara”.

“No, tenemos que hablar en persona, no tienes nada que decir sobre a qué escuela van los niños. ¿Por qué dices? ¿Por qué eres medio blanca? ”, respondió.

En medio de su conversación, ella le dijo que su mamá le estaba pidiendo que “dejara de mencionar” su nombre. Desde 2019, West ha criticado públicamente a Kris Jenner por supuestamente intentar “encerrarlo”.

Kris, según Kim, le rogó: “Tengo casi 67 años y no siempre me siento bien y esto me estresa muchísimo”.

Pero ese no fue el final, ya que Ye procedió a criticar a las personas que creían que estaba “en una espiral” debido a su nuevo episodio de acusaciones.

“Cualquiera que diga que estoy en una espiral cuando expreso las verdades innegables es un imbécil”, escribió en otra publicación, diciéndole a la gente que “cállese la boca y preocúpese por sus propios hijos”.

“Obviamente estoy lidiando con guerras en los niveles más altos de control y discriminación según el nivel en el que estoy operando”, dijo mientras se comparaba con un director de orquesta.

En marzo, West afirmó que su acuerdo de custodia con Kardashian era injusto después de criticarla por permitir que su hija mayor, North, tuviera su propia cuenta de TikTok.