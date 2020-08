Karina Ortegón dice que Vicente Fernández Jr la acosa y amenaza

La ex pareja de Fernández Jr señala que hasta los gastos de abogados de él está teniendo que pagar.

Karina Ortegón, ex pareja de Vicente Fernández Jr, asegura que el cantante la amenaza y acosa, pues lo único que quiere es sacar provecho económico del divorcio que está en curso.

Ortegón decidió romper el silencio y concedió una entrevista a Aylín Mujica en Suelta la Sopa, en donde reveló: “No estoy divorciada porque él está alargando el juicio, es mentira que la pandemia lo ha detenido, ha sido una demanda la cual me pone cada día trabas en gastos, hasta absorber los pagos de sus abogados”.

“Él me acosa, amenaza a mi familia y fuertemente. No ha sido nada fácil porque soy madre de cuatro hijos. Me avergüenza que se aproveche del apellido que lleva, y ni siquiera lo lleva como debe ser. Me tiene con dolor de cabeza esta payasada de lo que pide”.

“Él es muy berrinchudo y manipulador, quiere que este proceso se alargue poniendo chismes y mentiras”, declaró la empresaria originaria de Guadalajara, quien contrajo nupcias con Fernández en 2017.