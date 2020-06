Kate del castillo informa a sus fans que se siente “triste y desconsolada”

La situación del covid-19 y la muerte de George Floyd han hecho que la actriz se sienta deprimida.

Kate del Castillo publicó un video en el que expresa a sus seguidores que se siente triste, desconsolada por la situación del covid-19 y la muerte de George Floyd.

La actriz se ve acostada en su cama, y dijo: “Hay días buenos y días malos. Hoy para mí no es día bueno. Amanecí un poquito triste con la noticia de que ya llevamos cien mil muertes aquí en Estados Unidos con el covid-19, y está muy nublado el día”.

Kate también hizo mención al racismo que se vive en los Estados Unidos: “Ya no voy a llorar, simplemente no puedo creer que todos hayamos visto cómo se asesinaba a una persona. Un policía que se supone que nos tiene que ayudar, proteger y mantenernos a salvo. En público y lo vimos en todo el mundo, no me cabe en la cabeza”.

Hacía apenas un día antes, circuló un video en el que suplantaron a Kate, y en él se queja del alargamiento de la cuarentena hasta el mes de agosto.