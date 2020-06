Fernando del Solar escribe su “ultima voluntad” en caso que sea necesario

El conductor ha dejado una carta a sus familiares en caso de que entre en un estado inconsciente por problemas de salud.

Fernando del Solar revela que ha dejado una carta a sus familiares, en la que les expresa su última voluntad en caso de que entre en un estado inconsciente por problemas de salud.

El conductor argentino declaró que ha pedido en una carta firmada por él, que en caso de quedar con vida dependiendo de aparatos, que lo desconecten: “Ya había pasado por una situación parecida, y no me hubiese gustado estar en coma o inconsciente durante años, y tener a toda mi familia con el pendiente. Mi carta de voluntad anticipada está firmada. Mis papás no sabían, fue muy fuerte para ellos”.

Del Solar hizo esto por haber experimentado estar cerca de perder la vida: “Como a la muerte ya la había aceptado y la había abrazado, dije: Si me llegara a suceder esto (mantenerme vivo de manera artificial) está escrito en un papel y nadie tiene que hacerse responsable porque ya es mi decisión y es mi voluntad; déjenme volar, de alguna manera eso quita la presión y quita peso a toda la familia”.

Fernando reveló que tanto sus papás, sus hermanas y Ana su pareja, agradecieron que haya dejado por escrito su voluntad, pues de esa manera ninguno tendría la resposabilidad al tomar esa decisión.