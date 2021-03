Kate Middleton y el príncipe William lanzan un nuevo video para los fanáticos reales

El príncipe William y Kate Middleton hablaron con una familia cuya vida cambió mediante un mensaje de texto.

El príncipe William y Kate Middleton hablaron con una familia cuya vida cambió mediante un mensaje de texto al servicio de apoyo de salud mental Shout 85258.

El mensaje de texto fue enviado por un niño de 12 años que había comenzado a experimentar una ansiedad severa durante la pandemia. Sin que lo supieran sus padres amorosos y comprensivos, las cosas se habían vuelto tan difíciles para él que una noche decidió poner fin a su vida. Fue mientras estaba parado en un puente que le envió un mensaje de texto a ‘Shout’ que lo ayudaría a encontrar la ayuda que necesitaba.

El príncipe William y Kate Middleton publicaron el viernes un video de su conversación en sus cuentas de redes sociales de Kensington Royal.

Durante su conversación, el duque y la duquesa escucharon más sobre las circunstancias que llevaron a Jack, el niño de 12 años, a acercarse a Shout y el impacto que tuvo su conversación de texto para salvar vidas.

Shout85258 es el primer servicio de soporte de mensajería de texto 24/7 del Reino Unido, que ofrece una plataforma gratuita y confidencial para conversaciones sobre salud mental para garantizar que nadie tenga que enfrentar sus problemas solo.

El servicio se investigó y desarrolló con The Royal Foundation como un legado de la campaña Heads Together y se creó con una donación de The Royal Foundation.