Dua Lipa defiende a Britney Spears y su ansiedad por sus encuentros con paparazzi

La cantante dice que “ser perseguida por paparazzi intentando atraparte, provocan mucha ansiedad”.

El documental de Britney Spears en el New York Times, ‘Framing Britney Spears’, ha causado conmoción en la industria, mientras que el reinado libre y pesado de los tabloides, sorprendió a nuevas estrellas del pop como Dua Lipa.

La cantante habló con franqueza sobre la situación pasada de Britney con Los Angeles Times y explicó: “La sensación de ir por la calle y están tratando de atraparte en esta imagen tan incómoda, puede inducir ansiedad, honestamente”.

“La época de Britney fue antes de Instagram, cuando todo era puramente sobre la prensa sensacionalista, y no había leyes vigentes sobre lo que los paparazzi podían hacer. Ella estaba siendo acosada, eso es exactamente lo que era”.

Durante su entrevista, incluso arrojó luz sobre la forma en que ha estado protegiendo su vida privada del consumo público y agregó: “Me he vuelto más privada porque gran parte de mi vida es pública, y probablemente me censuro más de lo que solía hacerlo.

Tampoco me encanta la idea de hacer música para los titulares o para la controversia “.