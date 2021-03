Travis Barker habla sobre la ‘gran mamá’ Kourtney Kardashian

En entrevista con Drew Barrymore, el músico dice que que Kourtney es diferente a todas sus anteriores novias.

El músico Travis Barker no podía dejar de elogiar a su novia Kourtney Kardashian en el popular programa de chat de la actriz Drew Barrymore.

Travis elogió a Kourtney por ser una gran madre y manejar su relación con madurez, mientras hablaba en “The Drew Barrymore Show”.

“Hasta ahora salía con chicas que no tenían hijos y me resultaba un poco difícil, porque creo que tendrían problemas para entender, como, ‘Bueno, ¿por qué no quieres ir a cenar todas las noches conmigo? ‘ o ‘¿Por qué no quieres verme todas las noches?'”, dijo Barker.

“Ahora estoy pasando tiempo con una mujer que es una gran madre, que es una gran amiga, y no tienes que preocuparte por ninguna de esas cosas. Es algo natural, es como una cuestión de madurez”, agregó.

La pareja nunca hizo una declaración oficial sobre su relación hasta ahora. Los fanáticos obtuvieron una confirmación cuando Kourtney publicó una foto en el Día de San Valentín, de sus manos entrelazadas con las de Travis.

Kourtney tiene tres hijos, dos hijos y una hija, con su ex novio Scott Disick.