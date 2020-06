Kate Middleton y Príncipe William amagan con demandar a revista

Los duques de Cambridge están muy molestos con el artícula de portada de la revista Tatler sobre “Catherine the Great”.

La semana pasada, la revista Tatler publicó una historia de portada sobre la duquesa Kate, llamándola “Catherine the Great (Catalina la Grande)” y sugiriendo fuertemente que lleva el peso de la familia real en su espalda.

Tatler afirmó que Kate ha estado trabajando incansablemente las 24 horas desde que Meghan Markle renunció como miembro de la realeza en enero. El Palacio de Kensington, hogar de Kate y el Príncipe William, respondió, diciendo que el reportaje de Tatler contenía muchas “inexactitudes y tergiversaciones falsas”, por el ángulo contrario a Meghan Markle en el que Tatler parecía inclinarse. También afirmaron que no habían sido advertidos de antemano del contenido del artículo.

Tatler respondió diciendo que el Palacio de Kensington estaba muy al tanto de lo que se publicaría antes de que saliera a la prensa, y básicamente los llamó mentirosos. Y ahora, según The Daily Mail, William y Kate han amenazado a Tatler con una demanda.

Las fuentes dicen que William y Kate están en las primeras etapas de la acción legal porque sienten que han sido víctimas personales de los informes de Tatler.

Según los informes, William y Kate han enviado cartas legales a Tatler, exigiendo que retiren su artículo de “Catalina la Grande” de Internet.

Portada revista Tatler

Las fuentes señalan que a William y Kate no les gustó la acusación de que Kate estaba “agotada” de trabajar duro. Tampoco les gustó que Tatler comentara sobre la condición física de Kate (Tatler insinuó que Kate se estaba poniendo flaca por el exceso de trabajo). Otro punto con el que supuestamente tuvieron problemas William y Kate fue la acusación de Tatler de que William estaba “obsesionado” con la madre de Kate, Carole Middleton, y que ella había sido una madre sustituta para él.

Una fuente real le dijo a ‘The Mail On Sunday’: “Eso es extremadamente cruel e hiriente. Es asqueroso. Es sexista y vergonzoso en su peor momento. El artículo está lleno de mentiras. No hay ninguna verdad en su afirmación de que la duquesa se siente abrumada por el trabajo, ni que el duque está obsesionado con Carole Middleton. Es absurdo y francamente incorrecto. Es irónico que la revista favorita de los Reales esté siendo destruida por ellos. La duquesa es una mujer naturalmente tímida que está haciendo lo mejor que puede ”.

Tatler también acusó a Pippa Middleton de ser un intento sin marca real.

Está claro que William y Kate no están contentos con las implicaciones impresas por Tatler. Pero Tatler demostró que realmente no tienen miedo al publicar la siguiente declaración en The Daily Mail:

“Podemos confirmar que hemos recibido correspondencia de abogados que actúan para el duque y la duquesa de Cambridge y creemos que no tiene ningún mérito”.

Entonces parece que William y Kate podrían ensuciarse las manos con una demanda. También parece que el Palacio de Kensington, una vez más, tiene una razón para usar a Kate y Meghan para impulsar la narrativa de que William y Harry no se odian por completo. Kate y Meghan estarían unidas por demandas de difamación basadas en la prensa británica.