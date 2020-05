Kate Middleton y Príncipe William podrían anunciar su cuarto bebé

La cuarentena del coronavirus habría unido de nuevo a la familia, por lo que noticias de un nuevo bebé no serían remotas.

Después de meses de convivir en familia de forma aislada, el vínculo entre la duquesa Kate Middleton y el príncipe William parece más fuerte que nunca.

De hecho, el comentarista real Phil Dampier está convencido de que es solo cuestión de tiempo antes de que se anuncie que un cuarto bebé real está en camino.

“Hace tiempo que pensaba que Kate quería un cuarto hijo y creo que la cuarentena ha aumentado las posibilidades de que ocurra”, dice Phil, según indica la revista New Idea.

“Siempre he pensado que el confinamiento en general resultará en un baby boom en general, ¡así que no me sorprendería si los Cambridge se unieran al club!”

La pareja real junto con sus tres hijos, el Príncipe George, de 6 años, la Princesa Charlotte, de 5, y el Príncipe Louis, de 2, se han escondido en su casa de campo de Norfolk, Anmer Hall, debido a las restricciones de la pandemia de coronavirus.

La vida normalmente ocupada de la familia, llena de compromisos reales y la escuela, se ha detenido con el cierre de toda la nación. Phil señala que Kate, de 38 años, parece “más feliz” que nunca de pasar un tiempo precioso en Anmer Hall como una familia unida.

“A ella le encanta y es lo más cerca que están de una vida familiar normal, por lo que pasar tiempo juntos la hará más melancólica”, dice Phil.

El deseo de la duquesa por un cuarto hijo se destacó nuevamente durante una reciente videollamada con los padres de un recién nacido.

Como parte de su participación en la Semana de Concientización sobre la Salud Mental Materna del Reino Unido, Kate hizo una llamada sorpresa a los nuevos padres Rebecca y John, que acababan de recibir al bebé Max en un hospital de Londres.

Durante la videollamada improvisada, Kate felicitó a la pareja y susurró que el bebé era “tan dulce”, y Phil cree que su reacción hacia el recién nacido era reveladora.

“Kate parecía muy maternal cuando hablaba por un enlace de video a una mujer que

acababa de dar a luz y estoy seguro de que le hizo sentir ganas de unirse a su propia familia “.

Es la segunda vez en los últimos meses que Kate aparece deseosa en presencia de bebés.

A fines del año pasado, la duquesa admitió sentirse “melancólica” mientras le presentaban a un bebé durante un compromiso de paseo en su visita a Irlanda del Norte.

“Él es hermoso. Me hace sentir melancólica”, le dijo Kate al padre del bebé, Alan Barr.

En respuesta, Alan le preguntó a Kate: “¿Bebé número cuatro?” a lo que Kate dijo entre risas: “Creo que William estaría un poco preocupado si eso llega a pasar”.