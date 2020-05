Khloe Kardashian regala a Kris Jenner un juguete sexual

Khloe de 35 años regaló a su madre de 64, vodka, condones y un vibrador con estilo.

La matriarca de las Kardashian, Kris Jenner, recibió una “cesta de cuarentena” llena de algunos artículos muy atrevidos para el Día de la Madre.

La madre de 64 años, de quien Khloe, de 35 años, reveló que está obsesionada con el sexo durante la temporada 18 de su reality show ‘Keeping Up with the Kardashians’, le dio a su madre una caja de golosinas solo para adultos.

El cesto incluía una botella de vodka, un bolígrafo de vapor de marihuana, condones y un vibrador.

Kris abrió los regalos en sus Historias de Instagram y dijo: “Está bien, muchachas, estoy abriendo el regalo del Día de la Madre de Khloe y hemos tenido un buen comienzo”.

Khloe tenía el vodka Belvedere etiquetado: “Para la mamá de las cinco en punto en alguna parte”.

A continuación, Kris encontró los condones “No se permiten niños”.

Kris comentó: “La seguridad es lo primero, chicos”.

Y en el kit de inicio de la pluma de vapor de marihuana, lo etiquetó: “Para el: ‘Me estresas’ Mami”.

Sin embargo, la mayor sorpresa para Kris llegó cuando vio el juguete sexual.

Khloe también regaló un bolso de mano Dior y un enorme ramo de rosas rosadas para su madre.

Mientras tanto, en Instagram, Kris rindió un conmovedor homenaje a su madre, Mary Jo Shannon, y a sus hijas Khloe, Kim Kardashian West, Kylie Jenner y Kourtney Kardashian por el Día de la Madre.

Ella escribió junto a una serie de fotos familiares: “A mi madre, MJ, gracias por enseñarme a ser la mejor madre que puedo ser, a través de las lecciones que me inculcaste como madre, amiga y mentora. No podría haber pedido una madre más increíble y te quiero mucho”.

“Ser madre es la bendición más increíble, y agradezco a todos mis hijos por darme la oportunidad de amar, enseñar, crecer y aprender como mamá y abuela”.

“Ver a mis bebés convertirse en madres me ha traído mucha alegría y le agradezco a Dios por mi familia todos los días”.