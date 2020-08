Katy Perry explica por qué tardó tantos años en tener hijos

La cantante comentó que antes no tenía interés en los niños, porque aún no había madurado la idea, y no tenía instinto maternal.

En octubre Katy Perry cumple 36 años y ya tendrá a su hija en brazos para celebrar su primer cumpleaños como madre. Y en una conversación en el podcast de Zane Lowe ella explica porque tardó tanto en decidir tener hijos.

Katy reveló que esperaba estar en sus treintas para quedarse embarazada y ahora siente que es exactamente el momento perfecto.

“Creo que probablemente llegó muy tarde, o no llegó tarde, pero tengo 35 y tener un hijo ahora es porque tenía miedo de tenerlo antes. Yo estaba como, ‘no sé cómo hacer esto’… No era muy maternal”, justifica. “Entonces, después de trabajar mucho y continuar en este viaje, pensé: ‘Estoy lista. Estoy lista.'”, compartió, agregando que su embarazo fue totalmente planeado:

“Ambos estábamos conscientes de ello. Ambos estábamos listos. No fue por error. No fue un accidente y estábamos listos. Para lo único que no estaba necesariamente preparada era para la Covid y la revolución estadounidense al mismo tiempo. Nunca necesariamente quise estar embarazada mientras editaba un disco, pero eso es todo. Sé que quiero sacarlo y luego cambiar un poco mi energía”, explicó.