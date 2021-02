Kelly Clarkson escribió 60 canciones en su proceso de divorcio

La cantante admitió abiertamente que escribir canciones es su forma de procesar y lidiar con el dolor del divorcio.

Kelly Clarkson encontró nuevos brotes de creatividad mientras escribió 60 canciones a partir de su dolor por separarse de su esposo Brandon Blackstock.

La juez de The Voice reveló recientemente que durante el proceso ha escrito 60 canciones.

“He escrito como 60 canciones”, reveló Kelly después de que estalló la noticia de su divorcio. “Es una locura sacarlo”.

“Creo que eso es una bendición en sí mismo”, continuó. “Cada vez que pasas por una vida, es maravilloso tener esa salida, sin importar si la gente lo escucha o no”.

La cantante de Because of You admitió abiertamente que escribir canciones es su forma de procesar y lidiar con el dolor del divorcio después de siete años de matrimonio.

“Es realmente genial y realmente honesto”, continuó Kelly. “Hay muchas preguntas que tengo que responder antes de publicarlo para mí, ¿sabes? Ya sea para el negocio o personalmente”.

Cualquiera que sea el resultado, la cantante de Stronger está decidida a darse una palmada en la espalda por superar su dolor de una manera tan fuerte.