Kelly Clarkson usa ‘The Dance’ ayudarla a superar su divorcio

Aunque ha recibido muchos libros para ayudarla a superar la separación, admite que una canción es lo que la ha ayudado.

Kelly Clarkson reveló el nombre de la canción que la está ayudando a superar el divorcio ‘cargado de emociones’ durante un episodio de The Kelly Clarkson Show, junto a Garth Brooks.

Comenzó admitiendo a Brooks: “Estoy pasando por un divorcio y ha habido muchos libros y la gente siempre te da cosas para ayudarte, especialmente cuando tienes hijos y esas cosas. Y hay tanta vergüenza y culpa, y todo el mundo te envía cosas, y yo ya estoy trabajando en ello “.

“No pude concretar el sentimiento. Como si no quisieras, como si no quisieras decir que la relación no cuenta ni importa, pero no sabes qué poner porque no funcionó como querías. Así que, de todos modos, no bromeo, estaba escuchando mi lista de reproducción y salió ‘The Dance’. Y yo dije: ‘No, esa es la cuestión . Eso es.'”

“Entonces, literalmente escribí todo esto de manera terapéutica para mí, y en realidad está en mi próximo álbum. Todo el cambio, la pequeña parte de la etiqueta es como, ‘ Aunque mi corazón está roto / Valió la pena el baile de todos modos ‘”.

Concluyó diciendo: “Creo que para muchas personas que pasan por una cosa tan devastadora, hay mucho dolor y muchas pérdidas y cambios, especialmente cuando tienes hijos. Todos los libros fueron útiles, pero es muy gracioso, supongo que porque soy cantante, estaba escuchando ‘The Dance’ … y entendí el punto “.

The Dance es un éxito de Garth Brooks, lanzado originalmente en 1989