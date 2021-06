Kelly Osbourne habla de sus problemas con las drogas

La personalidad de TV sufre con problemas de adicción desde los 13 años, y sufrió una recaída durante la cuarentena.

Kelly Osbourne se ha sincerado sobre sus problemas de adicción al alcohol y las drogas.

La mujer de 36 años ha revelado que sus luchas se remontan a cuando tenía solo 13 años y le recetaron medicamentos después de una cirugía.

La personalidad de la televisión discutió con valentía sus problemas con Jada Pinkett Smith, Adrienne Banfield-Norris y Willow Smith durante su aparición en Red Table Talk de Facebook Watch.

Y la hija de Ozzy y Sharon admite que sus problemas comenzaron cuando los médicos le recetaron el medicamento opioide Vicodin cuando era una adolescente.

Ella les dijo a los anfitriones: “Seguí enfermándome y tuve un caso muy grave de amigdalitis, terminaron teniendo que hacerme una cirugía loca, y luego, después de eso, me dieron Vicodin. Y eso era todo lo que necesitaba”.

El cantante continuó: “Pasé de tener todas las voces en mi cabeza como, ‘Estás gorda, eres fea, no eres lo suficientemente buena, no le gustas a nadie, no te mereces esto, a la gente solo le gustas por quiénes son sus padres'”.

“Y luego, de repente, todas y cada una de las voces fueron silenciadas y sentí como si la vida me diera un abrazo”.

Y fue desde ese momento que su adicción comenzó a empeorar.

Admitió que su adicción pasó rápidamente a sustancias más duras, desde Percocet a la heroína “porque era más barata”.

Kelly confesó en abril que había sufrido una recaída después de cuatro años de sobriedad, pero dijo que había vuelto a la normalidad.

Tomando su historia de Instagram en ese momento, dijo: “Es un poco difícil para mí hablar de esto, pero siempre te he prometido que siempre seré honesta contigo sobre dónde estoy y qué está pasando en mi camino hacia la recuperación”.

“Recaí. No estoy orgulloso de ello. Pero estoy de nuevo en el camino, y estaré haciendo un podcast esta semana donde les contaré a todos sobre lo que está sucediendo y lo que sucedió”.

Admitió que intentará mantenerse sobria pero que tiene que tomarlo como “un día a la vez”.

Terminó agradeciendo a los fanáticos por su apoyo continuo y les dijo que seguirá diciéndoles la verdad en sus batallas contra la adicción.

Kelly también compartió recientemente su nuevo look con sus fans y recibió un montón de comentarios positivos.

Ella admitió que ha tenido rellenos pero que nunca se sometería a un procedimiento cosmético en su rostro.