Ex de Travis Barker, Shanna Moakler, lanza OnlyFans para ‘divertirse’

Shanna Moakler ha prometido mostrar a sus fans “todas las facetas diferentes” de su vida “de una manera divertida y sexy” al lanzar su cuenta en OnlyFans.

La ex esposa de Travis Barker, quien ahora está saliendo con Kourtney Kardashian, reveló sus planes para la plataforma de contenido para adultos en una entrevista exclusiva con Page Six.

La estrella estadounidense confesó que había estado considerando unirse al atrevido sitio por un tiempo, pero finalmente se dio el paso cuando se dio cuenta de que la plataforma podría ayudarla a vender sus recuerdos, como sus tarjetas coleccionables de Playboy.

La mujer de 46 años le dijo al sitio web: “No me voy a volver loca todavía, pero definitivamente me voy a divertir un poco”.

“Quiero mostrar todas las diferentes facetas de mi vida, así que voy a mostrar cosas de mí haciendo yoga, llevando a la gente al set, cocinando, todas las cosas que me gusta hacer que son divertidas y hacerlo de una manera sexy y divertida.”

La modelo tiene tres hijos: Landon, de 17 años y Alabama, de 15 con el baterista de Blink-182, Travis. También es madre de su hija Atiana Cecilia De La Hoya, de una relación anterior.

La modelo parece haberse distanciado de sus dos hijos menores desde que su exmarido comenzó su romance con la estrella de Keeping Up with the Kardashians, Kourtney, y su hija Alabama dijo recientemente en las redes sociales: “Mi madre nunca ha estado completamente en mi vida”.

Cuando se le preguntó qué pensarían sus hijos de su cuenta de OnlyFans, la estrella admitió que están al tanto de su nueva aventura.