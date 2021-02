Kelsey Grammer confirma el regreso de Frasier

El popular programa que finalizó en 2004 tras 11 temporadas, regresará con la temporada 12 por Paramount +.

Kelsey Grammer confirmó el regreso de su serie más popular, Frasier. El programa duró 11 temporadas y finalizó en 2004. El actor interpretará nuevamente al terapeuta Dr. Frasier Cane en el reinicio de la serie que ya ha sido encomendada por la plataforma Paramount +.

Pero el servicio de transmisión aún tiene que especificar si sus coprotagonistas David Hyde Pierce, Jane Leeves y Peri Gilpin también participarán.

Su padre en el programa, John Mahoney, quien interpretó a Martin, murió en 2018, y el perro de la familia, Eddie, de la raza Jack Russell Terrier, murió a los 15 años en 2006.

Además, Chris Harris y Joe Cristalli, conocidos por su trabajo en How I Met Your Mother y Life in Pieces, liderarán el equipo de escritores.

En un comunicado, Paramount + bromeó diciendo que Frasier no ha cambiado nada. Pero aún no ha revelado cuántos episodios tendrá ese reinicio del programa.

Durante su tiempo en el aire, de 1993 a 2004, Frasier ganó 37 premios Emmy durante sus 11 temporadas y 264 episodios en la cadena NBC.

Paramount + existe desde 2019, pero se reformuló y su lanzamiento será el 4 de marzo, también en Estados Unidos, Canadá y otros 18 países de América Latina.

El proyecto presenta marcas populares como Comedy Central, CBS, MTV, Nickelodeon o Paramount Pictures, y aprovechará lanzamientos anteriores, como Pluto TV, para combinar servicios lineales gratuitos con otros premium.

Paramount prevé lanzar en la plataforma, entre 30 y 45 días después de su paso por los cines, películas previstas para 2021, como ‘Mission: 7 Impossible’, ‘Top Gun: Maverick’ y ‘A Quiet Place 2’.