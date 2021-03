Ken Jeong dona US$50 mil a familias de caídos en masacre de Atlanta

El actor ha donado esa cantidad a las familias de cinco de las personas que murieron en tiroteos.

El actor Ken Jeong ha donado US$50 mil a las familias de cinco de las personas de origen coreano que murieron en los tiroteos de Atlanta a principios de este mes.

Los tiroteos tuvieron lugar en varios salones de masajes en Atlanta y uno en los suburbios, matando a ocho personas en total. Desde entonces, un hombre blanco de 21 años ha sido acusado de ocho cargos de asesinato y un cargo de agresión agravada.

Después de la tragedia, se crearon numerosas páginas de GoFundMe para las familias de las víctimas, y el juez Jeong de The Masked Singer, donó cinco montos de US$ 10,000 para las familias de Soon Chung Park, Hyun Jung Grant, Suncha Kim, Xiaojie Tan y Yong Yue. .

Delaina Ashley Yaun, Paul Andre Michels y Daoyou Feng también murieron en los tiroteos.

Jeong, cuyos padres emigraron de Corea del Sur a los EE. UU., También publicó en su cuenta de Twitter sobre las campañas de recaudación de fondos, además de compartir un video en el que aparece junto a otros actores asiático-estadounidenses, incluido Lou Diamond Phillips, que pide el fin del racismo anti-asiático .

“Detengan la pandemia de odio”, dijo Jeong en el video.