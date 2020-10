Kendall Jenner modela para la nueva colección de Givenchy

La modelo compartió para sus millones de seguidores fotografías de una sesión fotográfica que hizo en su casa.

Kendall Jenner compartió en Instagram fotos modelando un vestido transparente de la última colección de Givenchy.

La joven de 24 años usó un simple banco alto en las fotos publicadas mientras posaba con el glamoroso vestido en una sesión de fotos en casa.

La estrella de Keeping Up With the Kardashians modeló ropa de noche, haciendo una exhibición deslumbrante en un vestido adornado con cuentas brillantes pero aún lo suficientemente transparente como para revelar botas azules y un sostén a juego debajo.

Los guantes largos y blancos también estaban adornados con brillo y la estrella a veces llevaba una gruesa cadena de plata alrededor del cuello.

Una bolsa marrón brillante con accesorios pesados portaba la modelo IMG, quien estaba sentada en un banco alto en las fotos.

También se echó al suelo en una posición de cuclillas con las rodillas altas mientras la bolsa ocupaba un lugar central en el taburete encima de ella.